جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد المنتج جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن مباراة بيراميدز "عُنق زجاجة" للفريق الأبيض، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الموارد المالية.

جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أعد جماهير نادي الزمالك بتحسن الأمور المالية في الفترة المقبلة، وأتمنى تحقيق الفوز غدا من أجل الصدارة وأبرمنا صفقتين من الدوري المحلي اليوم وغدا سيكون هناك صفقتين أجانب وفقا لطلبات كريستيان جروس".

وأضاف: "كل صفقات الزمالك الحالية تمت بموافقة كريستيان جروس، وتعاقدنا مع صفقتين أجانب مغربي وأفريقي وسيتم الانتهاء من كافة التفاصيل غدا من أجل قيدهم في القائمة الإفريقية".
 

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