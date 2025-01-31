لهذا السبب... عفاف شعيب تتصدر تريند جوجل

تصدرت اسم الفنانة عفاف شعيب تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوتها من المخرج محمد سامي باتهامها له بالسب والقذف.





قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى تعويض قدمها محامي الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، حيث اتهمته فيها بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه، لجلسة 5 فبراير المقبل.



















وكانت الفنانة عفاف شعيب تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة قبل ثلاثة أشهر تتهم فيه المخرج المعروف بالسب والقذف.

مسلسل "آدم"



وفي وقت سابق، علق المخرج محمد سامي على اتهامات عفاف شعيب له خلال تصوير مسلسل "آدم"، حيث زعمت أنه أجبرها على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم شعورها بآلام في ظهرها.

وخلال استضافته في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، قال سامي: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أكن لها الاحترام بسبب سنها، لكنها تحدثت بكثير من الأكاذيب".



وأضاف: “القصة الحقيقية هي أننا كنا نصور مسلسل آدم، وفي نفس الوقت كان يتم تصوير مسلسل آخر بجوارنا بعنوان دوران شبرا، وعفاف استأذنتني قائلة إن شقيقها مريض وتحتاج للسفر لعلاجه، فوافقت، وفي تلك الأثناء، اتصل بي صديق يدعى ”جوزيف" ليخبرني أنه يصور مشهدًا لعفاف شعيب، وعرفت أنها في الاستوديو المجاور، ولم يحدث أي شيء يتعلق بآلام ظهرها".

هرد عليه بس مش دلوقت



من جهتها، أوضحت الفنانة عفاف شعيب حقيقة الخلاف الذي نشب بينها وبين المخرج محمد سامي بعد تعاونهما في مسلسل "آدم" الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني.

عقب عرض صورة المخرج محمد سامي خلال اللقاء، أبدت عفاف شعيب غموضًا في رسالتها، حيث قالت: "هرد عليه بس مش دلوقت".

