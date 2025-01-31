محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف محمد صبري، مُقدم برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، غيابات الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري.

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محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

وقال صبري في برنامجه: "سيكون هناك غيابات مؤثرة في مباراة بيراميدز وعلى رأسهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، وناصر ماهر بسبب استمرار تأهيله في الفترة الحالية وأيضا مصطفى الزناري".
 

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