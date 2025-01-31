بعد تصدرها الترند... تعرف على تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم


 

تصدرت اسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند جوجل، بعد طرح البوسترات الدعائية لمسلسلها الجديد "عايشة الدور"، الذي ستشارك به في موسم دراما رمضان 2025.

وقد ظهرت دنيا سمير غانم في البوستر بشخصيتين متناقضتين، وعلقت الصفحة على البوستر الدعائي: "غيّر مودك وفرفش يومك مع دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور في رمضان 2025".

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت. المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي. 

يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

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بعد تصدرها الترند... تعرف على تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

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