موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الزمالك مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره  بيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز

 


يسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز غدًا على بيراميدز للانفراد بصدارة الدوري المصري خاصة أن الفارق هو نقطة واحدة


موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري


يواجه الفارس الأبيض نظيره فريق بيراميدز يوم غدًا الجمعة الموافق 31 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي


يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة
 

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