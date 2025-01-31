فيفا: الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقًا على الانتقالات في 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ذكر تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الأندية الإنجليزية كانت الأكثر إنفاقًا واستقبالًا للأموال في صفقات التعاقد مع لاعبين خلال عام 2024، مما يعكس القوة المالية الكبيرة لدوري البريميرليج.

فيفا: الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقًا على الانتقالات في 2024

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستة أندية إنجليزية تواجدت ضمن أكثر 20 ناديًا أوروبيًا صرفًا للأموال في الانتقالات، حيث حل مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فترة انتقالات صيفية مشحونة شهدت تعاقده مع لاعبين بارزين مثل ليني يورو وجوشوا زيركزي وماتياس دي ليخت ومانويل أوجارتي.

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كما أظهرت القوة المالية للدوري الإنجليزي من خلال تواجد ثلاثة أندية أخرى ليست من الأندية الستة الكبرى في إنجلترا، وهي برايتون وبورنموث ونوتنغهام فورست، في قائمة أكثر 20 ناديًا إنفاقًا.

وبالمجمل، أنفقت الأندية الإنجليزية نحو 1.88 مليار دولار وتلقت 1.34 مليار دولار في عام 2024.

فيما جاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني بـ 994 مليون دولار، يليه الدوري الإيطالي بـ 937 مليون دولار، ثم الدوري الإسباني بـ 761 مليون دولار، والدوري الألماني بـ 724 مليون دولار.

 

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