كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها بلاده بالمشاركة مع الدنمارك والنرويج بعد الفوز 31-28 في مباراة الدور قبل النهائي، الخميس.

كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد

أنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 18-11 قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بفارق 3 أهداف بعد انتفاضة قوية من المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية.
وينتظر منتخب كرواتيا في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الدنمارك حامل اللقب ضد البرتغال، مساء غد الجمعة.
وصعد منتخب كرواتيا لنهائي مونديال اليد للمرة الخامسة في تاريخه، حيث توج باللقب مرة واحدة في عام 2003 وخسر النهائي ثلاث مرات في أعوام 1995 و2005 و2009.
أما منتخب فرنسا الأكثر تتويجًا بكأس العالم لكرة اليد 6 مرات آخرها في عام 2017، فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه.
وسيلعب منتخب فرنسا يوم الأحد المقبل، على الميدالية البرونزية منتظرًا الخاسر من البرتغال ضد الدنمارك حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ.
وسبق أن فاز منتخب فرنسا بالميدالية البرونزية 4 مرات في أعوام 1993 و2003 و2005 و2019، بينما خسرها مرتين في 2007 و2021.

 

مواد متعلقة

محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

معتمد جمال: مباراة بيراميدز صعبة لهذا السبب.. وجماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات

الأكثر قراءة

كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد

بعد تصدرها الترند... تعرف على تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

فيفا: الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقًا على الانتقالات في 2024

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

نادي خورفكان يعلن التعاقد مع البرازيلي إيلتون مورتي

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

ببوكيه ورد.. ملك قورة تثير الجدل وتبهر جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها

تشيزني: لامين يامال لاعب موهوب