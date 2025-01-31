بتول عرفة تُعلن انفصالها عن هاني الطمباري عبر فيسبوك: "تم الانفصال رسميًا... وربنا يوفق كل واحد فينا!"

الفجر الفني
بتول عرفة
بتول عرفة

 

في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة بتول عرفة انفصالها عن زوجها هاني الطمباري عبر منشور نشرته على حسابها الشخصي في فيسبوك، مؤكدةً أن العلاقة بينهما قد انتهت بشكل رسمي. وجاءت كلماتها مختصرة لكنها حاملة في طياتها الكثير من الود والإيجابية، حيث قالت: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي هاني الطمباري، وربنا يوفق كل واحد فينا في حياته اللي اختارها إن شاء الله."

المنشور أثار تفاعلًا كبيرًا بين متابعيها، خاصة وأن العلاقة بين بتول وهاني كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول مدى استقرار حياتهما الزوجية. ورغم أن الإعلان لم يتضمن تفاصيل شخصية حول أسباب الانفصال، إلا أن الطريقة التي اختارت بها بتول الإعلان عن القرار تُظهر مستوى من الهدوء والنضج في التعامل مع الوضع، ما دفع البعض إلى الإشادة بأسلوبها الهادئ.

ويبدو أن بتول قد اختارت توجيه رسالة للمتابعين بأنها ستظل تركز على مسيرتها الفنية والشخصية بعد الانفصال، فيما ظهرت إشارات من بعض الأصدقاء والمقربين على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن الانفصال تم بطريقة ودية وبالتفاهم الكامل بين الطرفين.

وبالرغم من الصدمة التي أصابت البعض من متابعي الفنانين وزوجاتهم، يظل هذا القرار مسألة شخصية جدًا، وهي من حق كل طرفين سلكا طريق الانفصال. وكما جرت العادة، فقد تباينت ردود الفعل بين المتابعين بين من تمنى لهما التوفيق في المستقبل، وآخرين الذين كانوا يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ.

وبينما يركز البعض على التفاصيل، تظل رسالة بتول واضحة: لكلٍ منا حق الاختيار في مسار حياته، ورغم انفصالنا، نأمل أن يوفق كل طرف في الطريق الذي اختاره.

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