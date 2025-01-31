“كارل كير” تطلق أسبوع الخدمة المجانية لهواتف Infinix، Itel، TECNO

تطلق شركة كارل كير - Carlcare، العلامة التجارية الرائدة في مجال الصيانة وخدمات ما بعد البيع، للعلامات التجارية Infinix، Itel، TECNO، Oraimo عن إطلاق أسبوع الخدمة المجانية حيث تخصص الشركة 3 أيام خلال الأسبوع الأول من كل شهر لخدمات الصيانة بأسعار مخفضة مع بعض الخدمات المجانية كالسوفت وير والتنظيف للهواتف الذكية، في جميع الفروع على مستوى مصر والبالغ عددها 33 فرع بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل كارل كير – Carlcare، تعزيز مكانتها في السوق المصري كأحد أهم مزودي خدمات ما بعد البيع والصيانة، من خلال خدمات مبتكرة وسريعة تلبي احتياجات العملاء بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبه قال المهندس محمد معتصم مدير شركة كارل كير - Carlcare فى مصر، أن الشركة كانت قد أطلقت منذ ثلاثة أعوام يوم الصيانة المجانية وهو يوم الثلاثاء فى الأسبوع الأخير من كل شهر، والذي لاقى إقبال من العملاء وهو ما أدى إلى ازدحام فى الفروع، وهو ما دفع الشركة لزيادة عدد الأيام إلى ثلاثة أيام وهى الأثنين والثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الأول من كل شهر بداية من شهر فبراير 2025.

وأضاف محمد معتصم، أنه سيكون هناك تخفيض على كافة خدمات الصيانة المقدمة خلال تلك الأيام بنسبة تتراوح من 10إلى 20% وقد تزيد وفقا للخدمة المقدمة وقطعة الغيار المطلوب تغييرها فى الهاتف، هذا بجانب عدد من الخدمات المجانية مثل السوفت وير دون الإلتزام بعدد محدد للموبايلات حيث أن العميل يمكن أن يحصل على الخدمة المجانية لأى عدد من الهواتف، بجانب خدمات التنظيف للسوكيت الخاص بالشحن أو السماعة أو الميكروفون.

ولفت مدير عام كارل كير - Carlcare مصر، أنه يمكن أيضًا الحجز عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لشركة كارل كير فى أقرب فرع من 33 فرع للشركة يغطون كافة محافظات الجمهورية مع توضيح مشكلة الهاتف وقطعة الغيار المطلوب توافرها، لتوفيرها فى الفرع إذا لم تكن متوفرة قبل وصول العميل حرصًا على وقت وجهد العملاء.

تصليح الجهاز خلال ساعتين

وأوضح محمد معتصم، أن الهدف الرئيسي لشركة كارل كير - Carlcare هو تقليل وقت الصيانة للهواتف الذكية، لذلك فإن 80% من الأجهزة يتم صيانتها وتسليمها للعميل خلال ساعتين فقط، لكل الموديلات المتوافر لها قطع غيار.



وأشار محمد معتصم، إلى أن كارل كير - Carlcare لديها خطط توسعية طموحة خلال الفترة المقبلة فى السوق المصري مع زيادة تصنيع الهواتف الذكية فى مصر، خصوصا أن الهواتف المصنعة محليا تم زيادة فترة الضمان الخاصة بها إلى 18 شهرًا بدلًا من 12 شهر للأجهزة المستوردة وذلك من أجل ضمان جودة تلك الأجهزة ودعمًا للمنتج المحلي.

ولفت محمد معتصم، إلى أن كارل كير - Carlcare تضع دائما أمام أعينها مصلحة العميل وتسعى لعمل عروض دائمة لإرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة نحو الصيانة، بأسعار تنافسية تقد أفضل خدمة مقابل السعر، مراعاة من الشركة للظروف الاقتصادية الحالية.