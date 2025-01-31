أعلن نادي خورفكان الإماراتي،الخميس، عن التعاقد رسميًا مع اللاعب البرتغالي إيلتون مورتي قادمًا من قيصري سبورت التركي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي خورفكان يعلن التعاقد مع البرازيلي إيلتون مورتي

ورحب خورفكان بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو لبعض أهداف اللاعب، وقال: "مرحبا إيلتون".

وسبق لإيلتون (31 عامًا) أن لعب في صفوف خورفكان موسم 2022-2023، وسجل ثمانية أهداف مع الفريق في الموسم ذاته.

وكان اللاعب الذي يلعب في مركز الجناح، قد شارك مع الفريق التركي هذا الموسم في 18 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، وفي الموسم الماضي مع نفس الفريق سجل ثمانية أهداف.

ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي.