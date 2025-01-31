تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفيات الصدر والرمد بحى شرق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

قام الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة بزيارة مفاجئة لمستشفيات الصدروالرمد بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضي وانتظام العمل

 

وقام الدكتور محمد جمال بالمرور على العنايات المركزة، وأقسام الطوارئ، والاستقبالات للتأكد من جاهزية هذه الأقسام واستقبالها للحالات المرضية والطارئة، والتأكد من وجود الفريق الطبي من أطباء وتمريض والفنيين المكلفين بتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية.

وأكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزاره الصحة بأسيوط على استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة فى مختلف الأوقات صباحًا ومساءا وليلا وبعد منتصف الليل وذلك لرصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات وعمل لقاءات بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات حرصا على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضي.

وعبر الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط خلال الزيارة عن شكره للكوادر الطبية العاملة في المستشفيات مشيدا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وجهودهم المتواصلة لتقديم خدمة طبية مميزة لجميع المترددين.

ورافقه خلال الزيارة المفاجئة الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط 

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