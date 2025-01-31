صحة أسيوط: تنظيم زيارة مفاجئة على الوحدات الصحية ببعض المراكز واحالة المتغيبين للتحقيق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

قام الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط اليوم الجمعة ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة ومصطفي مفتش مالي واداري بزيارة مفاجئة والتي استهدفت الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية وشملت الزيارة المرور علي وحدة طب الأسرة مجريس التابعة للإدارة الصحية بصدفا ووحدة طب الأسرة نزلة باقور التابعة للإدارة الصحية ابوتيج وكما تم المرور علي مركز طب الأسرة المطيعة التابع للإدارة الصحية بمركز اسيوط ومركز صحي الوليدية بمديرية الصحة التابع للإدارة الصحية شرق اسيوط

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمات الصحية وبهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مع تحديد ومعالجة أي قصور أو تحديات تعيق مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط على أن المرور  ركز على التأكد من تواجد الاطقم الطبية والتمريض والفنيين علي رأس العمل والتنبيه علي تفعيل العيادات التخصصية وخدمات الطوارئ ضمن منشآت مبادرة تطوير الرعاية الأولية، مع التأكيد على العمل على تحسين رضا المستفيدين، الالتزام بالتسجيل الطبي الدقيق، وضمان جودة الأداء الفني، ومتابعة الحالات، مع التحقق من دقة وجودة البيانات المسجلة لجميع الخدمات المقدمة بالدفاتر والسجلات.

وأوضح وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أنه تم رصد عدد من الملاحظات خلال الزيارة وحيث تم إحالة المتغيبين من الأطباء والتمريض بوحدة طب الأسرة مجريس ووحدة طب الأسرة نزلة باقور ومركز صحي الوليدية للتحقيق بديوان المديرية وتوجيه الشكر لطاقم مقدمي الخدمة الصحية بمركز طب الأسرة المطيعة وكما أنه تبين من الزيارة ضعف متابعة الإدارات الصحية للوحدات التابعة لها إضافة إلى وجود تقصير إداري في بعض المنشآت مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، مع التشديد على ضرورة تفعيل مرور مديري الإدارات وفرق الإشراف بالادارات علي مختلف الوحدات الصحية التابعه نطاق كل إدارة 

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