محافظ أسيوط يتفقد مزرعة مدرسة مير الزراعية ويعلن عن تشغيل خدمة التوصيل للمنازل إلى المواطنين

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة السوق الحقلي لبشائر إنتاج مزرعة مدرسة مير الثانوية الزراعية بمركز القوصية وذلك في إطار حرصه على توفير المنتجات الزراعية من المزارع والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة فضلًا عن نشر ثقافة الزراعة بين طلاب التعليم الفني وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن إهتمام المحافظة بالمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، ونبيل رزق مدير إدارة التعليم الزراعي بالقوصية، صالح عوني مدير مدرسة مير الثانوية الزراعية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تفقد المعرض الذي ضم بشائر إنتاج مزرعة مدرسة مير الثانوية الزراعية والذي تم إقامته بالمزرعة التابعة للمدرسة ويضم المعرض منتجات بشائر الخير من منتجات الخضر والفاكهة التي تباع مباشرة من المزارع للمواطن بسعر الجملة مع تشغيل خدمة التوصيل للمنازل "دليفري" من المزرعة إلى المواطنين مباشرة وتشمل المعروضات منتجات الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والبطاطس والبصل مؤكدًا على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مزرعة مدرسة مير الثانوية الزراعية بمساحة 35 فدان فيما تصل المساحة المنزرعة منها 31 فدان وذلك بالمحاصيل المتنوعة من الطماطم والقمح والبرسيم والفول والبصل والزيتون والليمون فضلًا عن تفقده أقسام المزرعة الحيوانية وتشمل عنابر لقطعان التسمين وحلاب وعنابر الدواجن بواقع 3000 دجاجة ثم تفقد قسم البساتين واستمع إلى شرح وافي من مدير المدرسة عن أنواع الأشجار ونباتات الزينة والشتلات المتنوعة وشاهد المناحل وتشمل 26 خلية لإنتاج عسل النحل موجهًا بعمل صوبات زراعية للتنوع في إنتاج المحاصيل وعمل أحواض زراعية لزراعة وإنتاج نبات الأزولا الذي يتم استخدامه كعلف للحيوان عالي البروتين.

وأكد أبو النصر على أهمية تعظيم الإستفادة من منتجات الصناعات الغذائية، واللحوم والدواجن والألبان لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لطلاب وطالبات المدرسة وحث الطلاب والمعلمين على الإنتاج والتفاني في العمل لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلك الجهود والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير المناخ التعليمي والتربوي السليم لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على إبداعاته مشيدًا بالمنتجات الزراعية بمزرعة المدرسة وجودتها مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والعمل على تنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التي تساهم في خدمة المجتمع وتطوير البنية التحتية الزراعية بكل الطرق الممكنة.