برئاسة المحافظ.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم



ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد ومساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأ اللقاء؛ بالسلام الجمهوري ثم قدم المحافظ التهنئة للحضور ولشعب أسيوط بمناسبة حلول شهر شعبان مطالبًا بالاستعداد الكامل لقدوم شهر رمضان المعظم من خلال التجهيز لافتتاح معارض أهلًا رمضان 2025، والمزيد من منافذ بيع السلع الأساسية فضلًا عن التوسع في الأسواق ومنافذ البيع واستمرار تفعيل سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية ومكافحة كافة صور الغش التجاري والاحتكار مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة لضمان توافر السلع الإستراتيجية ومكلفًا جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بتقديم ورقة عمل بخطة شهر رمضان والتركيز على رفع المخلفات وصيانة السيارات والمعدات تحسبًا لأي طارئ.

وأعلن المحافظ عن تدشين مبادرة جديدة بعنوان "السوق الحقلي" وتتضمن المبادرة أن يقوم صاحب الحقل بعمل سوق أمام حقله لعرض منتجاته معلنًا أنه تم اليوم افتتاح أول فعالية بالمدرسة الزراعية بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتم الاستعانة بطلاب المدرسة حيث يقوم بعضهم بتوصيل تلك المنتجات "دليفري" إلى المستهلكين مشيدًا بجودة الأرض الزراعية في تلك المنطقة التي تقدر بنحو 35 فدانًا مزروعة بأجود أنواع الخضروات وتحتاج إلى عمالة لافتًا إلى العمل على تسويق تلك المنتجات لخدمة المواطنين بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لزيادة دخل الأسر وتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة لتعظيم الموارد وإستغلال الإمكانات المتاحة لدينا الاستغلال الأمثل.

وأشاد محافظ أسيوط؛ بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بتنمية محافظات الصعيد وهو ما يظهر جليًا فيما تحقق في مشروع مصنع الرمان بمركز البداري بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد معلنًا موافقة المجلس على استغلال مساحة 40 فدان لإقامة المشروع مع اتخاذ باقي الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة إصلاح السيارات والمعدات بشركة أسيوط لإصلاح السيارات بحيث يتم إجراء الصيانة أولًا بأول لتقديم الخدمات للمواطنين لافتًا إلى إصلاح ما يقرب من 350 سيارة ومعدة بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات والحماية المدنية والمرور حتى الآن مشددًا على دفع وتيرة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك ومنظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى العمل على تعظيم الإيرادات وتحصيل مستحقات الدولة.

وأكد المحافظ على أن حركة التنقلات بين رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم التي تجرى في المحافظة تهدف إلى الإستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي بما يسهم في تحسين أداء الإدارات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة بكافة القطاعات، وتطوير العمل الإداري، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ولتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر والمحاسبة لأي مخالفات.

وكلف المحافظ بالاهتمام بتطوير المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط ورفع المخلفات وإجراء أعمال النظافة أولا بأول مع الإهتمام باستكمال أعمال الإنارة فضلًا عن مواصلة أعمال تطوير منطقة عرب المدابغ وطريق المنطقة البترولية بجحدم وعمل دهانات فوسفورية للحد من الحوادث المرورية موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريتي الإسكان والري لوضع سدادات خرسانية ونيوجيرسى على الطرق المطلة على الترع خاصة داخل الكتل السكنية.

كما تم عرض فيديو لاصطفاف سيارات ومعدات المراكز والأحياء وشركات المرافق والقطاعات الخدمية والذى ظهر بصورة مشرفة تليق بالمحافظة كـ "عاصمة للصعيد".