"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمخبز بلدي بحى شرق

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط للإطمئنان على إنتاج الخبز وجودته دون غش أو تلاعب والتأكد من مدى تقديم الخدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الزيارة المفاجئة مصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث تفقد المحافظ خلال جولته المفاجئة مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط حيث تابع مراحل العمل بالمخبز للتأكد من سلامة الخبز المقدم للمواطنين كما قام بوزن عينة عشوائية من الخبز البلدي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة مشددًا على الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة وإجراءات السلامة والصحة المهنية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على الخبز طبقًا لما هو مقرر

وأكد أبو النصر على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب وتلك السلع الحيوية والهامة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن الحملات بكافة القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.