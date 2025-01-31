زاخاروفا: 3 روس بين ضحايا حادث مطار ريغان

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بوابة الفجر



أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 3 من ضحايا تحطم طائرة الركاب قرب مطار ريغان بواشنطن مؤخرا هم مواطنون روس، مشيرة إلى معلومات غير مؤكدة عن مقتل روسي رابع في الحادث.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "ثلاثة من ضحايا تحطم الطائرة في الولايات المتحدة مواطنو روسيا، ولا تزال المعلومات عن ضحية رابعة قيد التحقق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أسفه لمصرع مواطنين روس في حادث الطائرة، مؤكدا أنه لم يبحث الحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن بلاده ستساعد في إعادة جثامينهم إلى روسيا.

وذكرت قناة "Channel2 NOW" أمس الخميس، أنه تم التعرف على هوية 3 مدربين رياضيين روس و8 أمريكيين من رياضيي التزحلق الفني على الجليد بين ضحايا الحادث.

بدورها، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن بطلي العالم السوفيتيين في التزلج الفني الزوجي على الجليد لعام 1994 يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف كانا على متن الطائرة المنكوبة

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زاخاروفا: 3 روس بين ضحايا حادث مطار ريغان

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