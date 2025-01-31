تفاصيل اجتماع المجلس القومي للسكان بمحافظة أسيوط اليوم

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 



 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة بأن اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة  عقد إجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة وعرض الوضع السكان بمراكز وقرى المحافظة ومتابعة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية الشريكة الصحة، والهيئة العامة للاستعلامات والأوقاف، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، ومركز معلومات المحافظة، ومديرية العمل، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، ومكتبة مصر العامة، والزراعة، ووحدة السكان، وهيئة محو الأمية، وممثل إذاعة شمال الصعيد، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومركز تدريب المحافظة

 وحيث تناول الإجتماع تحديد اختصاصات ودور الجهات من خلال مجموعات تم تقسيمها لمواجهة وحل المشكلات التي تواجه المواطنين لتحسين خصائص السكان خاصة بمركز ديروط وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

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