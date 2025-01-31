محافظ أسيوط يوجه بإنشاء مراكز للتأهيل والتخاطب بمراكز الشباب لتقديم الخدمة بالمجان

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جانب من إنشاء مراكز
جانب من إنشاء مراكز التأهيل والتخاطب

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة بالتوسع في إنشاء مراكز للتأهيل والتخاطب لتقديم الخدمة بالمجان بالمراكز والقرى بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك لتوفير خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم لافتًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب الهمم وذلك ضمن محاور التنمية الإنسانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى الموافقة على إنشاء أربعة مراكز للتأهيل والتخاطب داخل المحافظة لتقديم الخدمة بالمجان للعديد من الحالات لتأهيلهم للاندماج داخل المجتمع باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة بأسيوط قد انتهت من تجهيز وإعداد 3 مراكز للتأهيل والتخاطب والتكامل الحسى بـصنبور وأبنوب وبني حسين وجارى الإنتهاء من تجهيز آخر بمركز ديروط 

 

 

وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا بدعم ADQ القابضة ضمن مبادرة برنامج جسور الأمل الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية مضيفًا إنه تم تجهيز تلك المراكز بأحدث الأدوات والأجهزة لتصبح مؤهلة لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل جلسات التخاطب وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي وجلسات توعية لأولياء أمور ذوي الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم وذلك من قبل مدربين واخصائيين متخصصين يتم اختيارهم من قبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

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