محافظ أسيوط: إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمركز القوصية

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت تنفيذ ردم اساسات لتعدى على أرض زراعية بمركز القوصية 

وحيث تمت الإزالة تحت إشراف صفاء بدوي محمد رئيس الوحدة المحلية بمير ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة

 مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن تتم متابعة المخالفات التي تتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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