سعر اليورو الاوروبي اليوم 31 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 31-1-2025 تراجعًا ملحوظًا وسجل اليورو في بنك البركة نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات وسجل اليورو في البنك الاهلي المتحد اليوم الجمعة نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وسجل اليورو في بنك البركة نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المتحد

وسجل اليورو في البنك الاهلي المتحد نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.06 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك نكست



وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ببنك نكست نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية



وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع.



سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك إلى 51.88 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.





سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس



وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

وحقق أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر ثباتا، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم تأثر المكاسب بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

كما سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مسجلة 2725 دولار.‭ ومن أسواق العملات تسيد الدولار الأسواق وسط ترقب لسياسات ترامب الاقتصادية

واكدت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وتلاشي آمال خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الدولار الأميركي للارتفاع إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، فيما يتوقع المستثمرون أن تتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمو.

وارتفع مؤشر الدولار

الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، نحو 10 بالمئة من أدنى مستوياته في أواخر سبتمبر ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.



إسبانيا والتي سجلت رقما قياسيا باستقبالها 94 مليون سائح في 2024 وسجلت إسبانيا زيارة 94 مليون سائحا خلال العام 2024، وهو رقم قياسي للدولة الأوروبية التي تُعَدّ الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

أعلن وزير السياحة الإسباني، جوردي هيريو، أن التقديرات الأولية المتاحة أظهرت أن إسبانيا استقبلت "نحو 94 مليون زائر أجنبي خلال عام 2024".

مازلنا مع حضراتكم في جولتنا العالمية والخبر التالي من المركزي الأوروبي والذي يدعم المزيد من خفض أسعار الفائدة

وكما ظهر محضر اجتماع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي صدر الخميس، أن البنك يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجيا، ولكن من المرجح أن يمضي في‭ ‬‬التيسير النقدي وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي وقال إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم".