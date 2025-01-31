حشود من الدقهلية تتجه لرفح تنديدا بالتهجير للفلسطينين وتأيدا لقرارات السيسي

انطلق عدد من السيارات بحشود من ابناء الدقهلية للوصول لمعبر رفح للتنديد بالتهجير وتأيد الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية.

وحمل المشاركين علم مصر وفلسطين، ولافتات مدون عليها لا للتهجير، للإعلان عن رفضهم التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن النقابة أعلنت رفض التصريحات حول فكرة التهجير، وأن أهل غزة رغم ما يعانون منه رفضوا التهجير، والتنديد مستمر لرفض تهجير الفلسطينيين.

قال خالد البلشي، أن النقابة تعاملت منذ اللحظة الأولى مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينين، باعتبارها امتدادا للسياسات الأمريكية المنحازة للعدو الصهيوني.

وتابع نقيب الصحفيين، أن ما يريده ترامب هو إشعال فتيل المنطقة مرة أخري، وأن ما يتم يعتبر سياسة عنصرية واستعمارية

استنكر عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشدة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وأي شكل من أشكال التهجير القسري، وذكر أن موقف الحزب يعكس تمثيلًا حقيقيًا لموقف الشعب المصري بكافة أطيافه، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية، التي أظهرت تضامنًا في مواجهة هذه المسألة الحساسة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار جهود المجتمع المصري في دعم حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري وليس فقط فلسطينيًا.

وتابع: "الأمل يبقى قائمًا في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة"، مشددًا على أهمية وحدة الصف الوطني والتضامن لتحقيق الأهداف المشتركة. كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى العمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وللعالم العربي بأسره.

ابناء الدقهلية في طريقهم لرفح

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