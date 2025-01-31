حشود من الدقهلية تتجه لرفح تنديدا بالتهجير للفلسطينين وتأيدا لقرارات السيسي

محافظات
ابناء الدقهلية في
ابناء الدقهلية في طريقهم لرفح

انطلق عدد من السيارات بحشود من ابناء الدقهلية  للوصول لمعبر رفح للتنديد بالتهجير وتأيد الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية. 

 

وحمل المشاركين علم مصر وفلسطين، ولافتات مدون عليها لا للتهجير، للإعلان عن رفضهم التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. 

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن النقابة أعلنت رفض التصريحات حول فكرة التهجير، وأن أهل غزة رغم ما يعانون منه رفضوا التهجير، والتنديد مستمر لرفض تهجير الفلسطينيين.

 

قال خالد البلشي، أن النقابة تعاملت منذ اللحظة الأولى مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينين، باعتبارها امتدادا للسياسات الأمريكية المنحازة للعدو الصهيوني.

وتابع نقيب الصحفيين، أن ما يريده ترامب هو إشعال فتيل المنطقة مرة أخري، وأن ما يتم يعتبر سياسة عنصرية واستعمارية

استنكر عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشدة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وأي شكل من أشكال التهجير القسري، وذكر أن موقف الحزب يعكس تمثيلًا حقيقيًا لموقف الشعب المصري بكافة أطيافه، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية، التي أظهرت تضامنًا في مواجهة هذه المسألة الحساسة.

 

وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار جهود المجتمع المصري في دعم حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري وليس فقط فلسطينيًا.
وتابع: "الأمل يبقى قائمًا في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة"، مشددًا على أهمية وحدة الصف الوطني والتضامن لتحقيق الأهداف المشتركة. كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى العمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وللعالم العربي بأسره.

ابناء الدقهلية في طريقهم لرفح

1000548084
1000548084
1000548087
1000548087
1000548101
1000548101
1000548083
1000548083
1000548085
1000548085
الجهود المبذولة الرئيس الأمريكي ترامب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي خالد البلشي الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تهجير الفلسطينين تصفية القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن سياسة عنصرية قرارات السيسي

مواد متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يستقبل مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمبادرات الرئاسية

محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيا

جامعة المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13» لشباب الجامعات

الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية بيتنا الكبير لتكريم "أبناء مصر "المتفوقين

محافظ الدقهلية في جولته الصباحية: سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الانترلوك بميت حدر بالمنصورة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

كوبي ماينو يكرر إنجاز روني مع مانشستر يونايتد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة

زاخاروفا: 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية تعيش على المنح الأمريكية

بالصور.. الحارة الشعبية لمسلسل “شباب امرأة” بـ أجواء الحارة المصرية القديمة

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك حسم صفقتين.. وهناك 4 صفقات خلال أيام

سعر اليورو الاوروبي اليوم 31 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي

زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة