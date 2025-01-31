زاخاروفا: 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية تعيش على المنح الأمريكية

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بوابة الفجر



أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية تعيش على المنح الأمريكية لتعزيز أيديولوجية معينة، وأن هذه المنح ليست مساعدات إنسانية أو خيرية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه ليست مساعدة إنسانية، ولا تصنف في خانة العمل الخيري.. إنها شيء مطلوب. يتم تقديم المنح لتنفيذ أجندة معينة. هذا أمر واضح".

وأوضحت أن وسائل الإعلام الأوكرانية كانت تتلقى الأموال ليس من منظمات خيرية أو من "المجتمع المدني" بل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأضافت: "أعتقد أنكم جميعا تعرفون جيدا ما تشتهر به هذه الوكالة".

وفي وقت سابق علقت أوكسانا رومانيوك مديرة "معهد الإعلام الجماهيري" الأوكراني على تداعيات تجميد المساعدات الأمريكية لوسائل الإعلام الأوكرانية لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن 9 من أصل 10 وسائل إعلام أوكرانية تعتمد على التمويل الأمريكي والغربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بتعليق تقديم المساعدات المالية لجميع الدول بما فيها أوكرانيا لمدة 90 يوما، لتقييم مدى توافق هذه البرامج مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة

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