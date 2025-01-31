نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

حوادث
الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة 31 يناير، حالة من السيولة المرورية بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث أي تكدسات والحد من حدوث حوادث الطرق.

سيولة مرورية بالقاهرة:

وانتظمت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط  وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة.

وانسابت حركة المرور بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر.  

و انتظمت الحركة المرورية بمناطق وسط القاهرة وبالشوارع والميادين، وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس ومنطقة المظلات وبمنطقة سعد زغلول والسيدة زينب المتجه إلى حي مصر القديمة وبدار السلام وسط تواجد أمني لتيسير حركة المرور.

الحالة المرورية بالجيزة:

كما انسابت حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الحالة المرورية بمحافظة القليوبية:

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» محافظة القليوبية، سيولة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع.
 

الحركة المرورية السيولة المرورية سيولة مرورية بالقاهرة حركة المرور

مواد متعلقة

طالب يتعدى على زميله داخل مدرسة دولية بأكتوبر

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل سائق وسرقته بكرداسة

براءة الراقصة دوسة من تهمة تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر

"الطفولة والأمومة" يتدخل في واقعة العثور على طفلة رضيعة في منور عقار بشبرا الخيمة

قرار قضائي بشأن المتهمين بالتستر على مقتل الطفلة مكة

استكمال محاكمة المتهمين بقتل صديقهم بإمبابة

محاكمة زوج طعن زوجته حتى الموت داخل منزل والدتها بالعجوزة| اليوم

الأكثر قراءة

كوبي ماينو يكرر إنجاز روني مع مانشستر يونايتد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة

زاخاروفا: 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية تعيش على المنح الأمريكية

بالصور.. الحارة الشعبية لمسلسل “شباب امرأة” بـ أجواء الحارة المصرية القديمة

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك حسم صفقتين.. وهناك 4 صفقات خلال أيام

سعر اليورو الاوروبي اليوم 31 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي

زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة