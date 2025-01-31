كوبي ماينو يكرر إنجاز روني مع مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قاد لاعب الوسط كوبي ماينو، فريقه مانشستر يونايتد، للفوز على ستيوا بوخارست 2-0 على ملعب أرينا ناسيونالا، في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

كوبي ماينو يكرر إنجاز روني مع مانشستر يونايتد

وصنع ماينو الهدف الأول الذي أحرزه زميله البرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقة 60، قبل أن يسجل لاعب الوسط الشاب بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، بات ماينو أول لاعب في مانشستر يونايتد يسجل هدفًا ويقدم تمريرة حاسمة في أول ظهور له كأساسي في مسابقة أوروبية، منذ أن فعل واين روني أسطورة اليونايتد الأمر ذاته في سبتمبر العام 2004 ضد فنربخشة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وضمن مانشستر يونايتد التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة دون الحاجة إلى خوض الملحق، بعدما أنهى الدور الأول محتلًّا المركز الثالث بـ18 نقطة، فيما ظل رصيد ستيوا بوخارست عند 14 نقطة، ليحتل المركز 11 ويبلغ الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

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