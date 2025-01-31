سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 31-1-2025 "اخر تحيث"

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بلغ  سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه  في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

 

سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

سعر الدرهم الاماراتي اليوم  في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه  في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي  اليوم ببنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك التجاري الدولي-مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي-مصر 13،70 جنيه للشراء و13،75 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13،73جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم  ببنك فيصل الإسلامي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري 13،73 جنيه للشراء، 13،77 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم ببنك المصرف المتحد

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 13،64 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع

 

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