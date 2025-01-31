رسميًا.. حكيم زياش ينضم إلى الدحيل القطري

الفجر الرياضي
حكيم زياش
حكيم زياش

سيواصل لاعب وسط أياكس و​تشيلسي​ السابق ​حكيم زياش​ مسيرته الكروية في قطر بعد أن أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا عن التعاقد مع صانع الألعاب المغربي ولم يتم الكشف مدة عقده.

رسميًا.. حكيم زياش ينضم إلى الدحيل القطري

أشارت تقارير سابقة إلى أن زياش سيوقع مع الدحيل حتى عام 2027. وكان لدى نجم أياكس السابق عقد مع ​جلطة سراي​ يمتد حتى الصيف، لكن الطرفين اتفقا على إنهائه مبكرًا.

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هذا الموسم، شارك زياش البالغ من العمر 31 عامًا في 11 مباراة في جميع المسابقات مع سراي، وسجل تمريرة حاسمة واحدة.

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