محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بتركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري وذلك عقب الإنتهاء من أعمال إزالة الإشغالات ورفع المعوقات والمخلفات وتمهيد وتسوية الطريق بإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز على أن يتم متابعة مراحل العمل حتى نهو تلك الأعمال طبقًا للجدول الزمني المقرر

لافتًا إلى إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها وفقًا للخطة الموضوعة لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم

مشيرًا إلى إستمرار تطوير الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة وطبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا