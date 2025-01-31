محافظ أسيوط: تركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة أبوتيج

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قامت بتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بطرق مركز أبوتيج حيث تم صيانة وإنارة الرعاية وإصلاح أعطال الكشافات غرب السكة الحديد شارع صلاح سالم بمتابعة وإشراف نواب رئيس المركز وسعد عبد الجيد مدير قسم الكهرباء بالمجلس ومسؤولي الكهرباء

مشيرًا إلى إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.