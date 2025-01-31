



روى أسير أوكراني كيف أنقذه الأطباء الروس وأعادو له قدرته على المشي بعد إصابته في نقطة مراقبة عسكرية أوكرانية في منطقة حدودية بمقاطعة كورسك

وقال الأسير: "في اليوم الرابع من تواجدي في نقطة المراقبة، تعرضت لإصابة بالغة أفقدتني القدرة على الحركة. لم أعد قادرًا على المشي أو حتى الوقوف".

وتابع: "عندما تم أسرِي، نقلوني إلى مستشفى روسي، حيث تلقيت العلاج اللازم. أنا ممتن للأطباء الروس الذين أنقذوا حياتي وساعدوني على استعادة قدرتي على المشي مرة أخرى".

هذه الشهادة تأتي في وقت تشهد فيه الجبهات الأوكرانية تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الميدانية، حيث تعاني القوات الأوكرانية من نقص حاد في الإمدادات والتدريب الكافي، بالإضافة إلى غياب الرعاية الطبية المناسبة للجنود المصابين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقرير صدر الخميس الماضي عن تزايد حالات فرار الجنود الأوكرانيين من وحداتهم العسكرية، مشيرة إلى أن ما يقارب 100 ألف عسكري أوكراني قد هربوا من الخدمة. هذه الأرقام تعكس تردي الروح المعنوية وتفاقم التحديات التي يواجهها الجنود على الأرض