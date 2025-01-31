أسعار العملات الاجنبية والدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025

بلغت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.33 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.33 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.40 جنيه للشراء و61.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.14 جنيه للشراء و55.25 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.24 جنيه للشراء و32.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.00 جنيه للشراء و163.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.70 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.86 جنيه للشراء و6.87 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي، على سعره مقابل الجنيه، في البنك الأهلي الكويتي، نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.44 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة، نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، نحو 13.38 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 13.36 جنيه للشراء، و13.45 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.