تجديد ومد سريان 3 شهادات "أيزو" في مجالات مختلفة لجهاز مدينة الشيخ زايد



أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم تجديد ومد سريان شهادات الأيزو(٩٠٠١ فى نظم إدارة الجودة - ٤٥٠٠١ فى السلامة والصحة المهنية - ١٤٠٠١ في نظم إدارة البيئة) لجهاز مدينة الشيخ زايد للعام الثالث على التوالي.



وأشارت المهندسة مروة حسين أمين، إلى أن تجديد الشهادات يأتي في إطار الجهود المبذولة، تحت إشراف المحاسب أكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية – المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة برئاسة الهيئة، وأحمد كمال رشاد مدير إدارة الجودة وفريق التأهيل بالإدارة.



وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن أعمال المراجعة الخارجية تمت على تطبيق شهادات الأيزو لمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، الأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، الأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم إدارة البيئية.



وفي السياق ذاته، أكدت الجهة المانحة حرص الجهاز والإدارة العامة للإشراف على الجودة على تطبيق الأنظمة على مبنى الجهاز، والعمل على تلافي الملاحظات والعمل على التحسين المستمر للارتقاء بمبنى الجهاز.