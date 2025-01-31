محافظ الجيزة: تطوير ورصف 33 كم طرق حيوية وهامة ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالجيزة بتكثيف الجهود وإستمرار المتابعة للإنتهاء من مشروعات الخطة الإستثمارية الخاصة بالعام المالى 2024-2025.

وتابع المحافظ مجهودات المديرية بشأن أعمال الرصف والصيانة التى تم الإنتهاء منها مؤخرا والمشروعات الجارية تنفيذها والتي تأتي بإجمالي أطوال 33.2 كم وبتكلفة 475.3 مليون جنيه وذلك في اطار خطة المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ الأعمال حيث تم الإنتهاء من عددًا من المشروعات شملت إستكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر بدءا من نهاية الرصف الحالى بإتجاه الرياح الناصرى بنطاق أوسيم ومنشأة القناطر وبطول 3 كم ومتوسط عرض 11 م.

وأشار محافظ الجيزة ان المشروعات تضم 8 طرق رئيسية تربط بين القري والمراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين تضاف إلى شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

مشيرًا إلى إنه تم تنفيذ أعمال توسعة ورصف لطريق ترعة الشبرامنتية بدءا من طريق المريوطية وحتى طريق الشبرامنتية بأبو النمرس بطول ٣ كم وعرض 22م.

كما شملت المشروعات توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من نهاية الرصف الحالى حتى الصليبة بنطاق مراكز كرداسة ومنشأة القناطر بطول ٢.٧ كم وعرض ٢٨ م وكذا توسعة وتطوير ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من الدائرى الجنوبى وحتى طريق المريوطية بأبو النمرس بطول 2كم وعرض 33م.

هذا إلى جانب إستكمال وتوسعة ورصف طريق المريوطية الغربى بدءا من محور المهندس شريف إسماعيل بإتجاه المنصورية بكرداسة بطول ٥ كم و عرض 15م وتوسعه ورصف طريق الأوتوستراد بدءا من طريق 21 وحتى حدود محافظة القاهرة بالصف بطول 3 كم وعرض 30 م.

بالإضافة إلى رصف طريق بهرمس بدءا من طريق ترعة الزمر بمنشأة القناطر بطول 2.5 كم وعرض 10 م و رصف وتبليط بعض الطرق بحى الدقى بإجمالي أطوال 2.5 كم وعرض 12 ورصف طريق كفر الجبل بدءا من طريق المنصورية حتى منطقة التريض بحى الهرم بطول كم وعرض 15 م.

وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق كفر طهرمس وشارع العمدة بدءا من شارع فيصل حتى شارع الملكة بالهرم وبولاق الدكرور بطول.1،5كم وعرض 12 م وتطوير منطقة روضة السودان ودعم الطرق بالانترلوك بطول ١كم وعرض 12 م كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق بطول 3 كم وعرض 10 م وتكلفة 10 مليون جنيه.

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير والتأكد من إلتزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام للمشروع وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات.

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