وكيل وزارة التربية والتعليم: ندوة حول رؤية تعليم مطروح المستقبلية

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وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال المشاركة

شاركت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في الندوة التثقيفية للتعرف عن قرب على جهود ورؤية المديرية للمرحلة المقبلة.

رافق وكيل الوزارة اسماعيل جاتو وكيل المديرية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان وكيل الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية.

في بداية الندوة التثقيفية رحب النائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية المحافظة بمطروح بمدير المديرية والقيادات التعليمية مؤكدا دعم الحزب الكامل للمنظومة التعليمية واستعداد كافة كوادر الحزب لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لقطاع التعليم. 

وقدم النائب سلطان الشكر  لوكيل الوزارة وقيادات المديرية تقديرا للجهد المتميز خلال المرحلة الماضية كذلك عرفانا بالتعاون المثمر مع الحزب في تنظيم منظومة المراجعات النهائية للشهادة الاعدادية والتي شهدت تنظيما متميزا وإقبالا طلابيا كبيرا وغير مسبوق قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية والتي تم تنظيمها دعمًا لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل الأسر وأولياء الأمور.

كذلك أعرب رئيس الحزب عن امتنانه البالغ لصفوة معلمي المواد الدراسية المتميزين الذين شاركوا بفعاليات المراجعات النهائية مقدما لهم خالص الشكر لمجهوداتهم المخلصة خلال تنظيم المراجعات النهائية.

وأكدت نادية فتحي في مستهل كلمتها عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء موجهة الشكر لأمانة الحزب بالمحافظة على هذه الدعوة مشيدة بدور الحزب فى دعم العملية التعليمية كونهم شركاء مخلصين بما يساهم إيجابيا في صالح أبنائنا الطلاب.

واوضحت وكيل الوزارة رؤية تعليم مطروح المستقبلية لتطوير المنظومة التربوية مشيرة أن خطتها تعتمد علي العمل بروح الفريق الواحد في إطار تكاملي منظم مشيرة أن المديرية بصدد تنفيذ مبادرة ( مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة ) بكافة المدارس الابتدائية لتحسين مستوي القراءة والكتابة باللغة العربية خاصة طلاب الصفوف الأولي أيضا أكدت اهتمام المديرية بمتابعة المدارس النائية بالقري والنجوع بكافة أرجاء المحافظة من خلال تنظيم خطة متابعة شاملة ليست للتقييم ولكن لتقويم الاداء ومواجهة التحديات باسلوب تربوي قويم.

وفي نهاية اللقاء كرم حزب مستقبل وطن وكيل الوزارة والقيادات التعليمية تقديرًا للتعاون المتميز مع الحزب في نجاح منظومة المراجعات النهائية كذلك تم تكريم خبراء المواد الدراسية الذين ابلوا بلاء حسنا وتحليهم بالجدية وتقدير المسئولية علي مدار فعاليات تلك المراجعات.

 

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