الداخلية تشارك فى إحتفالية بالذكرى الــ 73 لعيد الشرطة بقصر ثقافة وادى النطرون

حوادث
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

حرصت أجهزة وزارة ‏الداخلية على الإحتفال بالذكري 73 لعيد الشرطة مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى، فقد شارك قطاع التدريب بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة فى إحتفالية بقصر ثقافة وادى النطرون.

 

حضر اللواء نائب مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن وعدد من القيادات الأمنية وطلبة معاهد معاونى الأمن بالإضافة إلى ممثلى عن كلٍ من وزارتى الثقافة والأوقاف ومجلس النواب ومحافظة البحيرة وعدد من رجال الدين.

 

حيث رحب مدير قصر ثقافة وادى النطرون خلال كلمته بالحضور وتوجه بالشكر لوزير الداخلية، كما توجه بالتحية إلى الشهداء الأبرار أبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة لرجال الشرطة البواسل بتلك الذكرى التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، الشاهدة على بطولة رجالها الأوفياء لما يبذلونه من تضحيات وإيمانًا بالدور البطولى لرجال الشرطة، لتحقيق الرخاء والأمن والإستقرار.


أعقب ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والموسيقية إحتفالًا بتلك المناسبة.

وفى ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية تكريمًا وتقديرًا لهذه المناسبة الوطنية التى تُجسد أسمى معانى الإنتماء للوطن.

أجهزة وزارة الداخلية الذكري 73 لعيد الشرطة عيد الشرطة وزارة الداخلية قصر ثقافة وادي النطرون

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