الدوري الألماني.. اختباران سهلان لبايرن ميونخ وليفركوزن

يأمل باير ليفركوزن في أن يستغل جرعة الثقة الإضافية التي نالها من حجزه بطاقة التأهل المباشر من بين 8 أندية إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني لكرة القدم.

الدوري الألماني.. اختباران سهلان لبايرن وليفركوزن

ويستقبل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو الذين يحتلون المركز الثاني في "بوندسليجا" برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، هوفنهايم الخامس عشر (18 نقطة) الأحد في مهمة سهلة على الورق ضمن المرحلة العشرين.

قال مدافع وقائد ليفركوزن جوناثان تاه بعد الفوز على سبارتا براج التشيكي 2-0 في الجولة الثامنة الأخيرة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم "لهذا السبب نلعب في دوري أبطال أوروبا. للتنافس على أعلى مستوى".

وأضاف "لقد أظهرنا قدرتنا على التنافس مع أي فريق على هذا المستوى".

ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة على أرضه سوى مرة واحدة منذ بداية الموسم الماضي في سلسلة مذهلة.

وبعد بداية متأرجحة في الدوري هذا الموسم، استعاد ليفركوزن مستواه الذي خوّله الفوز بثنائية الدوري والكأس وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0-3) الموسم الماضي، وعاد إلى دائرة المنافسة مع عملاق بافاريا، على الرغم من سقوطه في فخ التعادل أمام لايبزيج 2-2 الأسبوع الماضي في مباراة فرّط خلالها بتقدمه بهدفين.

من ناحيته، يلتقي بايرن المتصدر مع ضيفه هولشتاين كيل وصيف القاع السبت، وعينه على امتحانه القاري في دوري الأبطال بعدما فشل في اللحاق بركب الأندية المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي ليضطر للعب في الملحق حيث يخوض مباراتي ذهاب وإياب تتخللهما رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليفركوزن في 15 فبراير المقبل في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

لم يفز عملاق بافاريا في أرض حامل اللقب منذ عام 2021، في حين أن سجل المدرب ألونسو ما زال خاليا من الخسارة أمام المتصدر مذ تسلمه مهامه الفنية في ليفركوزن.

بالنسبة لتاه، فإن "بايرن ميونيخ معتاد على اللعب كل ثلاثة أيام" في تعليقه على الجدول المزدحم.

وتلقى ليفركوزن دفعة معنوية من الأخبار التي تفيد بأن خطة انتقال مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفياس إلى الدوري السعودي فشلت، ما يمنح حامل اللقب قوة هجومية إضافية لمواصلة القتال على ثلاث جبهات.