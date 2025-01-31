مطروح الأزهرية «رئيس المنتدي»، ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» بمنتدي الطفل

حصدت منطقة مطروح منصبي «رئيس المنتدي»، ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» الأزهرية، وذلك بعد إجراء انتخابات تشكيل مجلس منتدي الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على مستوى المحافظة، بمكتبة مصر العامة، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورعاية الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ.

أوضحت مريم حسن، مسئول الوحدة العامة للطفل بالمحافظة، فعاليات الجلسة الانتخابية، حيث تم عقد جلسة مغلقة بحضور ممثل الأمانة الفنية للمنتدي، وتم شرح المهام المطلوبة بالجلسة وأهمها إجراء الانتخابات والتأكيد على أهمية ممارسة الديمقراطية والشعور بالمسئولية لمن يشرح نفسه، وأن المنصب تكليف وليس تشريف، ثم تمت إجراءات الإنتخابات مع الحفاظ على قواعدها، وتم إختيار عضو لكل لجنة والتي تضمنت لجان( الإجتماعية وحماية الطفل، الصحة والبيئة، التعليم والبحث العلمي، التكنولوجيا والتحول الرقمي)، ومنصب الرئيس ونائبة.

وقد حصدت منطقة مطروح الأزهرية على منصبى «رئيس المنتدي» والذي توجت به الطالبة حنين سامي عبيد، ومقرر في لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» الذي توجت به الطالبة روفيدا طارق عبد النبي.

و هنأ فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطالبتين الفائزتين، مطالبا منهن أن يستثمروا هذه الفرصة التى تتيحها الدولة لهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليصبحوا قادة مصر في الجمهورية الجديدة، مشيدا بجهود الأستاذ محمد حلمي، والأستاذة همت مصطفي، في دعمهم للطالبتين، وحصولهن على تلك المناصب المشرفة.

جدير بالذكر أن منتدى الطفل يهدف إلى دعم حق مشاركة الأطفال في الأمور التى تخصهم من خلال الاستماع إليهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احتياجاتهم بالطرق المختلفة لوضعها في الإعتبار عن رسم السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقضايا الطفولة.