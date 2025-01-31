موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الحادية عشر من ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعي فريق الاسماعيلي للفوز في هذه المباراة وحصد ثلاثة نقاط من أجل تعويض خسارة المباريات الأخيرة في الدوري وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

يدخل فريق طلائع الجيش هذه المباراة بروح معنوية مرتفعة لمواصلة التقدم بجدول الترتيب.

يحتل الاسماعيلي المركز العاشر برصيد 12نقطة متساويا مع طلائع الجيش بنفس عدد النقاط ليحتل المركز الثالث عشر من الجدول.

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موعد مباراة الاسماعيلي ضد طلائع الجيش

تقام هذه المباراة في تمام الساعه الرابعه عصر اليوم الجمعة على ملعب ستاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.

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