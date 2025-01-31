ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة لإدارته ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء "دون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته (3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.