ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة لإدارته ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء

حوادث
مضبوطات
مضبوطات

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء "دون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته (3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم تصنيع الأسلحة النارية أجهزة وزارة الداخلية تصنيع الأسلحة النارية مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الداخلية تشارك فى إحتفالية بالذكرى الــ 73 لعيد الشرطة بقصر ثقافة وادى النطرون

ضبط المتهم باستعراض حركات بسيارته بالقاهرة الجديدة

قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 10 طن من الدقيق الأبيض والبلدي

زعم أداء الحج والعمرة.. ضبط 5 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين

بمناسبة عيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل وفدًا من القوات المسلحة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

تامر عبدالمنعم ينعي الشقيق الأصغر لـ مصطفى شعبان

موعد مباراة الهلال أمام الأخدود في دوري روشن السعودي

أسعار العملات الاجنبية والدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025

موعد مباراة الاتفاق أمام الشباب السعودي في دوري روشن

الدفاع الروسية تعلن تحرير 6 بلدات في كورسك ودونيتسك وخاركوف خلال أسبوع

ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة لإدارته ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء

الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجه ترامب