موعد مباراة الهلال أمام الأخدود في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الهلال السعودي مباراته أمام نظيره فريق الأخدود ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي

يبحث عشاق كرة القدم بنادي الهلال عن موعد مباراته أمام فريق الأخدود في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال أمام الأخدود في دوري روشن السعودي

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره الأخدود اليوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري في تمام الساعة الخامسة وربع بتوقيت القاهرة والسادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " المملكة أرينا".

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تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

يسعي فريق الهلال السعودي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارة دوري روشن للمحترفين

يدخل فريق الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 43 نقطة بينما الاخدود في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة

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