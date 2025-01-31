بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني من مسجد السلام

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.



بدأت الفعالية بتلاوة قرآنية بصوت القارئ الشيخ محمد الطاروطي، الذي أضفى أجواء روحانية على الحضور، كما شهدت الفعالية خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حيث تحدث عن فضل القرآن الكريم وأثره في بناء القيم والأخلاق، مؤكدًا على دور أهل القرآن في نشر رسالة التسامح والسلام.

وتقام المسابقة برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، حيث يشارك فيها متسابقون من مختلف الدول، وسط اهتمام واسع من المؤسسات الدينية والمحلية.

تحمل المسابقة في دورتها الثامنة أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.