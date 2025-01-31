موعد مباراة الاتفاق أمام الشباب السعودي في دوري روشن

الفجر الرياضي
الشباب السعودي
الشباب السعودي

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الإتفاق  مباراته أمام نظيره فريق الشباب السعودي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين نسخة 2025/2024.

يكشف إليكم موقع الفجر الرياضي عن موعد مباراة الاتفاق أمام نظيره فريق الشباب السعودي والقنوات الفضائية الناقلة في دوري روشن.

موعد مباراة الاتفاق أمام الشباب السعودي في دوري روشن

يضرب فريق الإتفاق موعدًا اليوم  الجمعة أمام نظيره الشباب السعودي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " عبدالله الدبل".

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القنوات الناقلة لمباراة الإتفاق والشباب السعودي في دوري روشن.

تُذاع مباراة الإتفاق والشباب السعودي عبر شاشة قناة Ssc Extra 1sD تعليق " عبد إلاله العمري.

وأيضًا على شاشة قناة Ssc Extra 1HD تعليق صوتي " حماد العنزي".

يدخل فريق الإتفاق المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة بينما الشباب السعودي في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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