يسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة انتصاراته والإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الديربي المرتقبة بينهما نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حين ينتقل إلى كاتالونيا لمواجهة إسبانيول السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته قبل مواجهة الديربي

ويتربع النادي الملكي على الصدارة بعد خروجه منتصرا من المراحل الأربع الماضية في سلسلة تخللها فوزان أيضا في دوري أبطال أوروبا، آخرهما الأربعاء على مضيفه بريست الفرنسي 3-0 ما خوله حجز بطاقته في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وفي ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، تألق مواطنه رودريجو في المباراة الحاسمة ضد بريست بتسجيله ثنائية، فيما كان الهدف الثالث من نصيب الإنجليزي جود بيلينجهام.

وبعد الغياب عن مباراة منتصف الأسبوع، يعود فينيسيوس لخوض المواجهة ضد إسبانيول الذي يعاني الأمرين ويحتل المركز الثامن عشر بعشرين نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات.

وفي ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي وجد نفسه أخيرا وتأقلم بشكل تام مع النادي الملكي، مسجلا له ثلاثية الانتصار على بلد الوليد 3-0 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في 33 مباراة مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، يبدو ريال قادرا على البقاء بعيدا عن أتلتيكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وبعد الانتصار على بريست، قال أنشيلوتي "نحن سعداء. من المؤسف اننا لم نستفق مبكرا في المسابقة، لكننا سعداء بهذه اللحظة... نحن في لحظة جيدة وشعورنا جيد، ونريد الاستمرار على هذا المنوال".