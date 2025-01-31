محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع

قام محافظ الأقصر بجولة تفقدية وجه خلالها، بإعادة تخطيط الشارع وتوسعته لتحديد أبعاده وتعلية منسوبه وعمل رصيف ليتم بعدها إنارته بأعمدة الكهرباء، ثم تفقد شارعين اخرين بمنطقة العوامية ووجه بعمل محضر انضمامى بعد انتهاء توصيل كافة المرافق ليتم بعدها رصف تلك الشوارع وذلك بعد عرض مخطط الشوارع بالمنطقة.

في اطار الاستجابات السريعة التي يقوم بها المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، واستجابة لمطالب أحد المواطنين بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر والمتمثلة فى رصف أحد الشوارع.

ثم توجه محافظ الأقصر لمنطقة حوض ١٨، لمعاينة معوقات تخطيط الشوارع على الطبيعة، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة الأجتماع مع المواطنين أصحاب الأرض الممتدة بطول الشارع والتى تعوق زراعاتهم فتح الشارع ورصفه وتعيق ربط شارع الخليج حتى شارع فايزة أبو النجا وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وتلاحظ خلال الجولة وجود تسريب مياه مما يعيق أعمال الرصف، فوجه محافظ الأقصر بسرعة عمل صيانة لخط المياه لمنع التسريب بشكل فوري.



كما شدد المحافظ على الاهتمام بنظافة كافة أحياء ومدن الأقصر ووضع حاويات قمامة كافية فى كل الشوارع.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

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