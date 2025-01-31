محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع

محافظات
بوابة الفجر

 

 

 

قام محافظ الأقصر بجولة تفقدية وجه خلالها، بإعادة تخطيط الشارع وتوسعته لتحديد أبعاده وتعلية منسوبه وعمل رصيف ليتم بعدها إنارته بأعمدة الكهرباء، ثم تفقد شارعين اخرين بمنطقة العوامية ووجه بعمل محضر انضمامى بعد انتهاء توصيل كافة المرافق ليتم بعدها رصف تلك الشوارع وذلك بعد عرض مخطط الشوارع بالمنطقة.

في اطار الاستجابات السريعة التي يقوم بها المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، واستجابة لمطالب أحد المواطنين بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر والمتمثلة فى رصف أحد الشوارع.

ثم توجه محافظ الأقصر لمنطقة حوض ١٨، لمعاينة معوقات تخطيط الشوارع على الطبيعة، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة الأجتماع مع المواطنين أصحاب الأرض الممتدة بطول الشارع والتى تعوق زراعاتهم فتح الشارع ورصفه وتعيق ربط شارع الخليج حتى شارع فايزة أبو النجا وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر،  وتلاحظ خلال الجولة وجود تسريب مياه مما يعيق أعمال الرصف، فوجه محافظ الأقصر بسرعة عمل صيانة لخط المياه لمنع التسريب بشكل فوري.


كما شدد المحافظ على الاهتمام بنظافة كافة أحياء ومدن الأقصر ووضع حاويات قمامة كافية فى كل الشوارع.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

IMG-20250131-WA0042(1)
IMG-20250131-WA0042(1)
IMG-20250131-WA0046(1)
IMG-20250131-WA0046(1)
IMG-20250131-WA0047(1)
IMG-20250131-WA0047(1)
IMG-20250131-WA0050
IMG-20250131-WA0050
IMG-20250131-WA0049
IMG-20250131-WA0049
IMG-20250131-WA0048(1)
IMG-20250131-WA0048(1)
IMG-20250131-WA0048
IMG-20250131-WA0048
IMG-20250131-WA0047
IMG-20250131-WA0047
IMG-20250131-WA0046
IMG-20250131-WA0046
IMG-20250131-WA0045
IMG-20250131-WA0045
IMG-20250131-WA0044
IMG-20250131-WA0044
IMG-20250131-WA0042
IMG-20250131-WA0042
IMG-20250131-WA0041
IMG-20250131-WA0041
IMG-20250131-WA0039
IMG-20250131-WA0039
IMG-20250131-WA0037
IMG-20250131-WA0037
IMG-20250131-WA0043
IMG-20250131-WA0043
IMG-20250131-WA0038
IMG-20250131-WA0038
IMG-20250131-WA0040
IMG-20250131-WA0040
محافظة الأقصر الاقصر استجابة سريعة أحد المواطنين أعمدة الكهرباء جولة تفقدية مديرية الطرق والنقل مدينة الأقصر محافظ الأقصر المتابعة الميدانية

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يفتتح “ملتقى ظواهر الإبداعي" لاكتشاف المواهب بالأقصر

ضبط عاطل بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري في الأقصر

تموين الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز أرمنت لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر

مدير الرعاية الصحية بالأقصر فى زيارة مفاجئة لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي

تعليم الأقصر يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"

تمريض الرعايه الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد

خلال جولته بالكرنك.. محافظ الأقصر يتفقد منشأت الهلال الأحمر والمجلس المحلي والقومي والحضري للمرأة

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول يعلق على مفاوضات الهلال السعودي مع محمد صلاح

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

إيطاليا تضع نفسها في "صدارة المشهد" وتعلن بدء اختبارات فتح معبر رفح

تولسي غابارد: الغزو الأمريكي للعراق استند إلى الأكاذيب

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 31-1-2025 بالبنوك.. اخر تحديثات

وزير التعليم يبحث مع الأمين العام لمعهد "جوته" سبل التعاون المشترك فى مجال التعليم قبل الجامعي

بوستيكوجلو يشيد بلاعبي أكاديمية توتنهام بعد حسم التأهل في الدوري الأوروبي

وفد رفيع من "جامعة الدول" يزور العراق ويلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية