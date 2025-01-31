موعد مباراة الفيحاء والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الفيحاء عن موعد مباراته أمام نظيره فريق التعاون السعودي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن

يكشف إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة الفيحاء والتعاون السعودي في دوري روشن

موعد مباراة الفيحاء والتعاون السعودي في دوري روشن

يواجه فريق الفيحاء نظيره التعاون السعودي اليوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلاربع بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والتعاون السعودي في دوري روشن

تُذاع مباراة الفيحاء والتعاون عبر شاشة قناة SSC Extra 1HD

يدخل فريق الفيحاء المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بينما التعاون السعودي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة