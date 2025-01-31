نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة،الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، افتتاح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل غرب مدينة مرسي مطروح بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والنائب جمال الشورى والنائب حسن ابو قديرة وعدد من عمد ومشايخ وعواقل مطروح وأهالي المنطقة

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد على مساحة 350متر مربع إنشاء جديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

وتناول وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة التأكيد على ضرورة الاعتصام بالله وعدم التفرق في مواجهة الازمات والمحن.

كما وجه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح المسجد الجديد ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي وادى الرمل والتهنئة بافتتاح المسجد الجديد مع أهمية أعماره ويكون صرح تعليمى ودينى لهم.