موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور في محافظة قنا، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات المحافظة.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن عمليات المراجعة والتدقيق تسير وفق ضوابط دقيقة لضمان منح كل طالب حقه، تمهيدًا لعرض النتيجة على الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لاعتمادها رسميًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة، على أن تكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية وفي المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، قد جرت وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.