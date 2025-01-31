تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول آخر الأسبوع المقبل

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وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

صرحت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية قاربت على الانتهاء منذ أن بدأت يوم السبت الماضي، وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم، وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات، وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

وأكدت الأستاذة نادية فتحي أنه من المنتظر اعتماد السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية يوم الخميس بإذن الله.

 مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول اعلان نتيجة اعدادية اعتماد أجواء هادئة التربية والتعليم

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