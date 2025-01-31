صور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد شباب قرية المريس لعرض مطالبهم

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محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

التقى محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، وفدًا من شباب قرية المريس برئاسة محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعرض مطالبهم، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.
واستهل الوفد، اللقاء بعرض المطالب التى تلخصت فى إدخال بعض المرافق كالصرف الصحى والغاز الطبيعى وتمهيد الطريق المؤدى إلي مدخل القرية.
ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن رصف الطريق سيتم عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق.
كما أجرى محافظ الأقصر، اتصالا هاتفيا بمصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة وحثه على تكثيف الاهتمام بنظافة مدخل القرية وتمهيد الطريق.
وناقش أهالي القرية مشكلة المدرسة الإعدادية الصادر قرار إزالة لها منذ ٣ سنوات وتكبد أطفال القرية عناء الذهاب إلي مدرسة بعيدة عنهم، وقد أكد محافظ الأقصر علي مخاطبة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر وذلك لوضعها فى خطة العام المالي القادم.
وطالب الأهالي بعودة ضم قرية المريس لمدينة أرمنت وإنه مطلب شعبي وملح من أهالي القرية،  حيث أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم بحث الأمر مع الجهات المعنية.
وفى ختام اللقاء، أهدى وفد شباب المريس درع تكريم للمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر تقديرا لجهوده المبذولة في كافة القطاعات منذ قدومه للمحافظة.

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