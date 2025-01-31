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وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

أخبار مصر
وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب اللبناني


اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٣١ يناير، نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.

تناول الطرفان، أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة التي يمر بها، مؤكدًا دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بواجباتها. 

وأكد وزير الخارجية، على دعم مصر لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان لتمكين الجيش اللبناني من تطبيق القرار ١٧٠١.

وزير الخارجية ونبيه بري

كما أكد وزير الخارجية، على استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في لبنان، مشيرًا إلى التطلع لتكثيف العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات.

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني 
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