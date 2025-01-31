التضامن الأجتماع تنهى تدرب 40 سيدة بالأقصر على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتعاون مع فريق عمل مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" اختيار وتوقيع عقود مع 40 مستفيدة من النساء من قرى ومركز إسنا المشروع ممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر.

وأوضح محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشاركات سيتم تقديم تدريبات متقدمة متخصصة لهن في صناعة الملابس الجاهزة، المفروشات، والحقائب، بما يشمل تعلم تقنيات صناعة الملابس وتصميم الباترونات. كما سيشمل البرنامج تدريبات على المهارات الحياتية، التوجيه المهني، وريادة الأعمال، لتمكين المستفيدات من إدارة مشروعاتهن بفعالية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه بعد انتهاء التدريب، سيتم اختيار 30 سيدة من المتميزات للحصول على منحة أصول مشروعات متناهية الصغر، مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، لدعمهن في بدء مشروعاتهن الخاصة.

ومن جانبهن أعربت المستفيدات عن سعادتهن الغامرة بالمشاركة في المشروع، الذي يعد فرصة لتحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهن. وعبّرن عن امتنانهن للدعم الذي تقدمه مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

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