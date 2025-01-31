التضامن الأجتماع تنهى تدرب 40 سيدة بالأقصر على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب

محافظات
احدى المتدربات
احدى المتدربات

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتعاون مع فريق عمل مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" اختيار وتوقيع عقود مع 40 مستفيدة من النساء من قرى ومركز إسنا المشروع ممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشاركات سيتم تقديم تدريبات متقدمة متخصصة لهن في صناعة الملابس الجاهزة، المفروشات، والحقائب، بما يشمل تعلم تقنيات صناعة الملابس وتصميم الباترونات. كما سيشمل البرنامج تدريبات على المهارات الحياتية، التوجيه المهني، وريادة الأعمال، لتمكين المستفيدات من إدارة مشروعاتهن بفعالية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه بعد انتهاء التدريب، سيتم اختيار 30 سيدة من المتميزات للحصول على منحة أصول مشروعات متناهية الصغر، مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، لدعمهن في بدء مشروعاتهن الخاصة.

ومن جانبهن أعربت المستفيدات عن سعادتهن الغامرة بالمشاركة في المشروع، الذي يعد فرصة لتحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهن. وعبّرن عن امتنانهن للدعم الذي تقدمه مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

 

IMG-20250131-WA0029
IMG-20250131-WA0029
IMG-20250131-WA0028(1)
IMG-20250131-WA0028(1)
IMG-20250131-WA0027
IMG-20250131-WA0027
IMG-20250131-WA0026
IMG-20250131-WA0026
IMG-20250131-WA0025
IMG-20250131-WA0025
IMG-20250131-WA0024
IMG-20250131-WA0024
IMG-20250131-WA0023
IMG-20250131-WA0023
IMG-20250131-WA0022
IMG-20250131-WA0022
IMG-20250131-WA0021
IMG-20250131-WA0021
IMG-20250131-WA0020
IMG-20250131-WA0020
IMG-20250131-WA0019
IMG-20250131-WA0019
محافظة الأقصر الاقصر صناعة الملابس الجاهزة مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية مديرية التضامن الاجتماعي مركز إسنا مشروعات متناهية الصغر مفروشات وكيل وزارة التضامن الاجتماعى

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع

محافظ الأقصر يفتتح “ملتقى ظواهر الإبداعي" لاكتشاف المواهب بالأقصر

ضبط عاطل بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري في الأقصر

تموين الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز أرمنت لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر

مدير الرعاية الصحية بالأقصر فى زيارة مفاجئة لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي

تعليم الأقصر يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"

تمريض الرعايه الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع مفتي لبنان نموذج التعايش المشترك والوحدة الوطنية

عاجل.. رد قاطع من فينيسيوس على إغراءات السعودية للرحيل عن ريال مدريد

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش